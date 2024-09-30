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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أمريكا: تل أبيب أبلغت واشنطن بشأن العمليات البرية في لبنان

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تل أبيب أبلغت واشنطن وناقشتها بعدد من العمليات البرية التي تخطط لشنها في لبنان مشيرة إلى أنها ستكون محدودة وتركز على البنية التحتية لـ"حزب الله".

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،  للصحفيين اليوم الاثنين،"يبلغوننا بعدد من العمليات (المخطط لها) معلوماتي أني رأيت تقارير عن عمليات برية (في لبنان.
وأضاف، "أجرينا بعض المحادثات معهم بشأنها، وأخبرونا في هذا الوقت أنها عمليات محدودة تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود (الإسرائيلية اللبنانية)، لكننا نجري محادثات مستمرة معهم حول هذا الأمر.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت مساء اليوم الاثنين إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه على علم بالتقارير في شأن توجه إسرائيل نحو شن عملية برية في لبنان.
ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لـ"حزب الله" على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

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