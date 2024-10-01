لليوم الثاني .. زحام على حجز الوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة

800 متقدم في اليوم الأول

لليوم الثاني على التوالي شهد جهاز مدينة المنصورة الجديدة زحاما شديدا للتقديم على الوحدات السكنية بمشروع جنة بالمدينة والبالغة 878 وحدة ، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 وعلى الرغم من وصول سعر متر الشقة إلى 12600 جنيه إلا أن الاقبال لايزال كبيرا لليوم الثاني .

تكدس لإنهاء اجراءات التقديم على الوحدات السكنية

اليوم الأول

وكانت أعداد المتقدمين في اليوم الأول 29 سبتمبر قد بلغ 800 متقدم ، حيث يستمر التقديم حتى 28 أكتوبر 2024 ، في الوقت الذي اتخذ فيه جهاز المنصورة عدة خطوات تنظيمية في محاولة للسيطرة على الزحام الشديد منها توزيع أرقام على راغبي شراء كراسة الشروط ودخولهم لقاعة كبيرة على مراحل .

مراحل التقديم

وكان جهاز المنصورة الجديدة قد أعلن خطوات التقديم لحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة وهي ..أولا: شراء كراسة الشروط (من 8:30 ص حتى 5.00 م) ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة ، وبعدها يتم التوجه لشباك شراء كراسة شروط وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي إضافة إلى إحضار الأصل للاطلاع لبدء معاملة شراء كراسة شروط ، ثم الحصول على إذن دفع والتوجه للخزينة لسداد قيمة الكراسة ٥٧٠ج إضافة إلى رسوم الخدمة ١٠ج ثم العودة للشباك لتقديم الإيصال واستلام كراسة الشروط واخطار السداد وإنهاء المعاملة.

بينما ثانيا يتم سداد جدية الحجز ثم التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع جمصة والذي تضمنت تعليماته بأنه في حالة التحويلات البنكية من بنك غير بنك الاسكان يتم قبول تحويل جدية الحجز من البنوك الاخرى على حساب 1775600690074 EGP على أن يتضمن التحويل ( اسم الحاجز – الرقم القومى – جدية الحجز 878 وحدة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة مع قبول الايداع النقدى والتحويل الداخلى من جميع مصارف بنك الاسكان على أن يكون مع الحاجز أمر توريد وصورة بطافة الحاجز.

وثالثا التقدم لحجز الوحدات السكنية (من 1:00 م حتى 5:00 م) ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة المنصورة الجديدة ووبعدها التوجه لشباك التقديم للقرعة العلنية بعد تجهيز المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع) صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة ،إيصال شراء كراسة الشروط وايصال الدراسة ، وايصال جدية الحجز واستمارة التقديم الموجودة بالصفحة الأخيرة بكراسة الشروط بعد ملأ البيانات وتوقيع الإقرار ، ثم الحصول على إذن للدفع والتوجه للخزينة لدفع رسوم الطلب (١٠٠ج) وأخيرا العودة للشباك لإنهاء المعاملة.