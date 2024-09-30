بوريل: أي مزيد من التدخل العسكري في لبنان سيفاقم الوضع بشدة

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه أي مزيد من التدخل العسكري في لبنان سيفاقم الوضع بشدة ويتعين تجنبه.



وبحسب سكاي نيوز عربية، أضاف، بوريل، للصحفيين في المكسيك بعد مؤتمر طارئ عن بعد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي" إنه يجب تجنب أي تدخل عسكري آخر في لبنان.

وأوضح، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

اعتبر أن سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) أمر بالغ الأهمية في لبنان.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، إن قوات اليونيفيل لم تتمكن من القيام بدوريات بسبب شدة الضربات الإسرائيلية وصواريخ حزب الله التي تستهدف إسرائيل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، إن "قوات اليونيفيل تظل في مواقعها في المنطقة التابعة لمسؤولية البعثة، في حين أن شدة القتال تمنع تحركاتها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها".

وأضاف: "نظرا لشدة التراشق الصاروخي.. هم غير قادرين على ا القيام بدوريات