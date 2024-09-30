نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أكثر من 1100 متدرب بدار الكهرباء

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي و شركة دار الكهرباء، شهد اليوم حفل تكريم المتدربين ، الذي أقيم بدار الدفاع الجوي.

اكد الدكتور محمد هشام سعودى، أن تزايد أعداد المهندسين الموجودين فالتكريم اليوم عن العام الماضي حتي يصبح 1100 مهندس متدرب من خلال دار الكهرباء هو خير دليل علي المجهود المبذول ونجاح مجلس النقابة وسعيهم علي التطور التكنولوجي الكبير للوصول لجميع المهندسين، حتي يتم الاستفادة من تلك التعاون علي أكمل وجه وهذا كان أحدى تحديات النقابة وسوف نستمر في مساعدة مهندسين المستقبل علي مواكبة سوق العمل الهندسي.

وقدم شكره وامتناه الي مجلس نقابته الموقر وفخره بهم وكذلك أشاد بالتعاون المبرم مع دار الكهرباء،

قال الدكتور مصطفي الحضري أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن من اهداف نقابة المهندسين بالإسكندرية هو مساعدة المهندسين للحصول علي الوظيفة المناسبة لهم من خلال توفير التدريب اللازم حتي يتمكن المهندس من مواكبة سوق العمل الهندسي.

حيث أكد الحضري، أن النقابة تقوم بإجراء الشراكات مع الكيانات الكبرى التي لديها القدرة علي مساعدة شباب المهندسين وتزويدهم بالإمكانيات التي تجعلهم قادرين علي مواكبة التطور الذي يحدث كل يوم وكل ساعة في سوق العمل المصري والعالمي وأكبر دليل على ذلك هو مشاركة عدد 51 جامعة مختلفة من مصر والوطن العربي ، وهذا كان من احدي التحديات الكبيرة التي ذكرها رئيس نقابتنا في كلمته.

هنأ المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب دار الكهرباء لنجاح برنامجها التدريبي في نسخته الثانية وتم ذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية .

أكد السعدي، أن لجنة العلوم الهندسية لعمل وكذلك مواكبة التوجهات الاقتصادية في الشركات الكبري.

أضاف أن هدف النقابة الأول هو السعي لدعم شباب المهندسين بالإضافة إلي نجاح لجنة العلوم الهندسية في تدريب أكثر من ٢٠٠٠ مهندس من خلال مبادرة التدريب والشباب للعام الثالث علي التوالي.

وحضرالحفل بحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية ، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة ، المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب وأعضاء مجلس النقابة الدكتور محمد صلاح ، المهندس باسل ياسر ، المهندس محمد قبيصي.