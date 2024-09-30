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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بهدف نظيف .. «السكة الحديد 2010 » يفوز على مصر للتأمين في بطولة الجمهورية

السكة الحديد 2010
السكة الحديد 2010

تمكن فريق نادي السكة الحديد مواليد 2010 من تحقيق فوزا مهما خارج ملعبه ، على نظيره فريق مصر للتامين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي زينهم ببطولة الجمهورية.

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تميزت أحداث الشوط الاول بالنديه والقوة والاحتكاكات القويه ، وظهر لاعبي الفريقين بمظهر جيد جدا وأهدر لاعبوا السكة الحديد اكثر من فرصه للتقدم .

في الدقيقة 35 من الشوط الثاني ومن كرة طويلة خلف دفاعات مصر للتامين ، أنفرد بها عبد الرحمن محمد ( صادق ) مهاجم فريق السكة الحديد ، الذي رواغ اكثر من مدافع وحارس المرمى مسجلا هدف المباراة الوحيد.

حاول لاعبوا مصر للتامين الوصول إلي مرمي فريق السكة الحديد ، وإدراك هدف التعادل ولكن تالق حارس المرمي نور احمد ، منع محاولات من ان ينالوا مرادهم لتنتهي المباراه بفوز فريق السكة بهدف دون رد.

يتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للسكة الحديد

صلاح أبو الفتوح  المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين

محمد إبراهيم رئيس قطاع الناشئين

كمال أمين نائب رئيس القطاع

رامي سعد مدير فني قطاع الناشئين

إحسان الشحات مدير فني مدربي حراس المرمى

عيسى عبد السلام مدير إداري القطاع 
محمد أبو خنخر مشرف على الفريق

أمين زيد مشرف عام

أحمد زكي مدير فني

أحمد عبد المنعم كشرى مدرب عام

 ناجي إبراهيم مدرب حراس مرمى

سامح ربيع إداري

محمد أبو السعود طبيب

مصطفى الليثي مسؤول المهام .

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