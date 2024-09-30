السكة الحديد 2007 يخسر من الجونة بدوري الجمهورية بركلات الترجيح

خسر فريق ناشئي السكة الحديد مواليد 2007 أمام نظيره الجونة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي زينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

حضر المباراة الدكتور سيد عيسى رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد والدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجونة لنقطتين بعد الفوز بركلات الترجيح، ويتجمد رصيد السكة الحديد عند الـ٣ نقاط