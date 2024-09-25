مدرب كندا : أحب طريقة لعب محمد صلاح .. اللاعب يتطور بشكل رهيب

تحدث جيسي مارش مدرب منتخب كندا ، على المستويات التي يقدمها الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ومنتخب بلاده.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : أحب طريقة لعب محمد صلاح مع ليفربول وكنت اتحدث دوما مع بوب برادلي المدير الفني الامريكي حينما درب منتخب مصر وكان حينها لاعبا صغيرا وكنت اقول له أنه لاعب رائع وصلاح قد حجز مكانا كأسطورة من اساطير الفريق الانجليزي .. وأتمنى ان يستمر صلاح مع ليفربول بعد نهاية عقده هذا الموسم وسيكون قرارًا رائعًا وهو شخصية مؤثرة ونموذج يحتذى به وهو لاعب عالمي وهو شخص متواضع.



وواصل : اعتقد ان هناك علاقة بهالاند ومبابي مثلما شاهدنا التنافس ما بين ميسي و كريستيانو رونالدو، لكن هناك اختلاف فني ما بين مبابي الذي يلعب في اكثر من مركز هجومي على ارضية الملعب سواء مهاجم او تحت رأسي الحربة بينما هالاند يلعب كمهاجم صريح.

النظام الجديد لبطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم اكثر تنافسية ويزيد من قوة المسابقة اكثر من النظام القديم وفرصة لنا ان نشاهد مباريات اكثر تنافسية ولاعبين افضل من فرق مختلفة.

ريال مدريد وبايرن ميونخ وارسنال ومانشستر سيتي اقرب الاندية المرشحة للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم .