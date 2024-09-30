سفير كندا بالقاهرة: نوادي التوعية السكانية علامة فارقة في تاريخ مصر

أشاد توجه السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، باحتفالية مرور 10 سنوات على انشاء أندية السكان في مصر التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، والسيد هشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، احتفالية مرور 10 سنوات على انشاء أندية السكان في مصر.

وتوجه السفير أولريك شانون، بالشكر لجميع الشركاء وهم "وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة والسكان، مؤسسة اتجاه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان".

واضاف قائلا: "إن هذا الحدث الذي نحتفل فيه اليوم يُعَد علامة فارقة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق نوادي التوعية السكانية في مصر بجهودكم جميعًا".

واختتم حديثه متطلعا إلى المزيد من النجاحات المستقبلية التي سيحققها أعضاء هذه المبادرة الموهوبين.