Epic Games تقاضي جوجل وسامسونج لجعل تنزيل Fortnite أمرًا صعبًا للغاية

قد يعرف بعض المستخدمين أن شركة Epic Games، مطورة لعبة Fortnite، لديها متجر تطبيقات خاص بها منذ فترة، وهو متجر Epic Games. كما فازت الشركة بدعوى قضائية ضد Google في ديسمبر الماضي وجدت أن Google تتمتع باحتكار غير قانوني لتوزيع التطبيقات وخدمات الفوترة داخل التطبيق لأجهزة Android. وعلى الرغم من هذا الفوز، يبدو أن حرب Epic القضائية قد بدأت للتو. تقاضي Epic Games الآن Google مرة أخرى، لكنها سمت Samsung أيضًا في الدعوى القضائية كمدعى عليها. هذه المرة، تركز أنظارها على ميزة Auto Blocker من Samsung.

في أحدث دعوى قضائية، تدعي Epic Games أن ميزة Auto Blocker من Samsung تجعل من الصعب على المستخدمين تثبيت متجر Epic Games على أحدث أجهزة Samsung. وذلك لأن Samsung تقوم الآن بتنشيط Auto Blocker، الذي يسمح فقط بتثبيت التطبيقات من متجر Google Play ومتجر Samsung Galaxy، بشكل افتراضي ويمنع تثبيت تطبيقات الطرف الثالث ما لم تقم بتعطيل الوظيفة. حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، يقترح أن جوجل وسامسونج تعملان معًا، رغم أنه يعترف بعدم وجود دليل ملموس على هذا الادعاء.

وضع شون هولستر من The Verge هذه الادعاءات على المحك واكتشف أن هاتفه الذكي من سامسونج منعه من تثبيت متجر Epic Games، لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة. لم تكن هناك تعليمات حول كيفية إلغاء تنشيط Auto Blocker. ثم بحث عن "إيقاف تشغيل Auto Blocker" في شريط البحث، والذي أسفر عن نتائج ولكنه تطلب القفز عبر عدة شاشات.

إلى جانب الفوز ضد جوجل وإثبات احتكار جوجل قانونيًا لمشاركة تطبيقات Android، فازت Epic Games أيضًا بدعوى قضائية ضد Apple. رفضت Apple السماح لشركة Epic Games بإطلاق متجر التطبيقات الخاص بها على أجهزة iOS، لكن الاتحاد الأوروبي أجبر Apple على ذلك. ومع ذلك، لا تزال Apple تقاوم وتزعم أن قبولها مؤقت فقط.

لا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب Google وSamsung، لكن من المحتمل أن تقاوم كلتا الشركتين وتزعم أنهما لا تجعلان تثبيت متجر Epic Games أمرًا صعبًا. مرة أخرى، من المرجح أن ننتظر النظام القانوني لترتيب الأمور.