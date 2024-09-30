الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تمهيدًا لبدء عملية برية ..إسرائيل تفرض منطقة عسكرية في الحدود مع لبنان

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي، بناء على تقييم الوضع.

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وقال المتحدث، في بيان، أن الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".
وأشارت صحيفة "معاريف"، إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته ضد حزب الله اللبناني وذلك بعد مقتل الامين العام للحزب حسن نصر الله الجمعة الماضية، مما أدى إلى سقوط العشرات من المواطنين و إصابة آخرين.

كما تم سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا وسط الجليل والجليل الأعلى والجليل الأسفل، وسط اطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان اليوم الإثنين.

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