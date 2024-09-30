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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة استعدادها لتنفيذ عملية برية في لبنان قريبا

بوابة الوفد الإلكترونية

أبلغت إسرائيل واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية، حسب صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين. 

 

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006، وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لـ "حزب الله" على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

 

اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

 

يأتي ذلك في ظل التلميحات الإسرائيلية المتواترة بشأن بدء قريب للعمليات البرية في لبنان، والتي شملت كذلك إحاطات لوسائل الإعلام الإسرائيلية وتصريحات لغالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مع جنود المشاة خلال تدريبات عسكرية مكثفة أجريت مؤخرا تحاكي قتالا بريا في لبنان، وفي موازاة استدعاء لواءين من قوات الاحتياط ونقل الثقل العسكري من قطاع غزة إلى لبنان.

 

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته للحدود الشمالية يوم الاثنين، أن المرحلة القادمة ضد حزب الله اللبناني ستبدأ قريبا.

 

 

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