وزير البترول يكلف المهندسة ريهام محمد بإدارة شركة الإسكندرية للبترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف ريهام محمد سيد رئيساً لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول إعتباراً من (٢٠٢٤/١١/٢١) على أن تعتبر الفترة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى (۲۰۲٤/۱۱/۲۰) فترة تسليم وتسلم مع الكيميائي علاء الدين محمد أمين.

حصلت المهندسة ريهام محمد على بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء) من جامعة الإسكندرية عام (۱۹۹۷)، ثم عملت بوظيفة معيدة في ذات القسم لمدة عامان.

وفي عام ۲۰۰۱ التحقت للعمل بشركة العامرية لتكرير البترول بمجمع الألكيل بنزين.

وتولت منصب مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الإنتاج وعضو مجلس إدارة الشركة في عام (۲۰۱۹) ثم تولت منصب مساعد الإنتاج بشركة إيلاب في عام ٢٠٢٤.

خلال فترة عملها أشرفت على العديد من المشروعات والبرامج شملت الإنتهاء من منظومة (ERP) الخاصة بالإنتاج ، وكذلك منظومة البرمجة الخطية ، هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من نظام القياس الرقمي للمستودعات ، ومشروع ربط (SCADA System) وإحلال وتجديد الخطوط والمستودعات.

جاء ذلك في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وحرصها على الإستثمار في الثروة البشرية، واستكمالا لجهود تحديث قطاع البترول المصري بما يتماشى مع إستراتيجية مصر ۲۰۳۰، تسعى الوزارة لضمان إستمرارية تطوير مختلف أنشطة القطاع وخاصة في مجال الموارد البشرية ، الذي يعد عنصراً أساسياً ومحفزاً للتنمية الشاملة والمستدامة ، وتأكيداً من الوزارة على إيمانها بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المرأة في صناعة البترول باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق التقدم والتطوير