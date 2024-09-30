زمالك ٢٠٠٧ يفوز على غزل المحله بخماسيه نظيفه

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على غزل المحلة بخماسية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل الأهداف كل من:"محمد حمد، وحسام عاشور التقي، بواقع "هدفين" لكل منهما، وأحمد محمد علي سينا "هدفاً".سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وقدموا أداءً فنياً متميزاً، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل خمسة أهداف بواقع هدفين بالشوط الأول، وثلاثة في الشوط الثاني.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما تواجد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، وحمادة أنور مدير المنتخب، من أجل متابعة لاعبي الزمالك وغزل المحلة عن قرب تمهيداً لضمهم.



يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسئولاً للمهمات.