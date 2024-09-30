ثقافة المنيا تختتم فعاليات ورشة تعليم فن الأراجوز

اختتم فرع ثقافة المنيا ، برئاسة رحاب توفيق فعاليات الورشة المجانية لتعليم تصميم العرائس والأراجوز ، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ورشة تصميم العرائس وفن الأراجوز، التي أقيمت بقصر ثقافة المنيا، تحت عنوان "اصنع.. ابدع.. ابتكر".

شهدت الورشة ، جزءا نظريا قام خلاله المخرج ناصر عبد التواب، بتعريف المتدربين أسس كتابة النص الخاص بمسرح العرائس، أما الجانب العملي فتضمن تدريبات مكثفة على تصميم عروسة الأراجوز ، بالخطوات التفصيلية بدءا من تنفيذ الملامح والزي، وحتى طريقة التحريك ، واختتمت الفعاليات بتقديم عرض فني نفذه المتدربون، ويتناول مجموعة من القيم التربوية.

من ناحيتها أعربت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، عن سعادتها لحرص عدد كبير من الأطفال ، على الإشتراك بالورشة التي أقيمت بالمجان لمدة أسبوع كامل، لتعليم فن صناعة عروسة الأراجوز وأسس الإلقاء، مشيرة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف اكتشاف مواهب الطفل وصقلها.

أقيمت الورشة ، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن عدة لقاءات تثقيفية وورش فنية وحرفية ، بهدف صون الهوية الثقافية وإحياء التراث الشعبي وحمايته من الإندثار ،ـ وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الآونة الأخيرة، مجموعة متنوعة من الفعاليات، أهمها انطلاق مبادرة بداية.

وكذلك أنشطة وقوافل حياة كريمة ، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، بجانب أنشطة المكتبات وذوي الهمم ، واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ، ومناقشات الكتب بنوادي الأدب ، ومراكز الموهوبين ، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وغيرها.