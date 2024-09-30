وزير الطيران يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفيرة الإماراتية ، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الدولتين، لا سيما في ضوء جهود التعاون المشترك من جانب حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني، والذي يسهم بدوره في زيادة حجم الحركة الجوية بين البلدين، لافتًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء تناول الجانبان استعراض أحدث المستجدات الخاصة بقطاع النقل الجوي، كما تم مناقشة عدة موضوعات ذات الصلة والمرتبطة بمجالات التدريب و تبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني ، هذا إلى جانب دراسة سُبل تطوير أوجه التعاون المستقبلي في هذا المجال، خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات وفرص استثمارية محفزة وواعدة تساهم في دفع مزيد من الشراكات الفعالة لاسيما في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من مشروعات تطوير في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي، عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يؤكد على علاقات التعاون والتآخي الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيدة بالتقدم الذي تشهده الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الفترة الحالية، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة دعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، كما أشارت إلى تطلع بلادها لإقامة مزيد من علاقات التعاون خاصة في مجال الطيران المدني.