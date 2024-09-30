إعلام الأزهر تعقد لقاءً ترحيبًا بالطلاب وتقدم الدعم اللازم لصقل مهاراتهم الصحفية

عقدت كلية الإعلام جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين برئاسة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، لقاء ترحيبًا بطلاب الكلية، في حضور الأستاذ الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال أبو جبل، مدرس الصحافة بالكلية.

استهل عميد الكلية كلمته بالترحيب بالطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، ثم التعريف بكلية الإعلام وأقسامها وأعضاء هيئتها التدريسية ومكانتهم على المستوى الأكاديمي والمهني، ومتطلبات سوق العمل الإعلامي بعد تخرجهم، مشيرًا إلى عدد من النماذج والنخب المؤثرة على الساحة الصحفية والإعلامية على مستوى مصر والعالم العربي من خريجي إعلام الأزهر، مستعرضًا التطور التاريخي لكلية الإعلام منذ أن كانت قسمًا في كلية اللغة العربية بالقاهرة، حتى أصبحت كلية مستقلة.

بدوره أكد الأستاذ الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أهمية الورش والتدريبات العملية التي تقدمها الكلية للطلاب؛ إسهامًا في دعم الجانب التدريبي وصقل مهاراتهم الإعلامية، لافتًا إلى أن إدارة الكلية تقدم الدعم اللازم لمن تتوافر لهم فرصة تدريبة في المؤسسات الصحفية والإعلامية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للصحف ووسائل الإعلام التي توفرها الكلية للطلاب.

من جانبه استعرض الأستاذ الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مكانة كلية الإعلام جامعة الأزهر على المستوى البحثي والأكاديمي، مشيرًا إلى تبوء أساتذة الكلية مكانة مهمة علميًا بأبحاثهم ورسائلهم العلمية في تخصصات الإعلام المختلفة، كما أشار في كلمته إلى التطور التكنولوجي في مجال الإعلام، وما نتج عنه من إذابة الفوارق والخطوط الفاصلة بين وسائل الإعلام وهو ما يفرض على طلاب الإعلام تعلم أكثر من مهارة تحقيقًا لما بات يُعرف اليوم بالصحفي الشامل.

