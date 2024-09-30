وادي دجلة يرسل إنذارًا للأهلي والزمالك بـ 5 صفقات نسائية

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الإثنين تعاقده مع 5 لاعبات جدد لضمهن لصفوف الفريق الأول لكرة القدم للنسائية، استعدادًا للموسم الجديد 2024/2025.

وتعاقد وادي دجلة مع 5 لاعبات، وهن: مديحة حبيب، وسارة السرنجاوي، ونور نهاد، وبسمة محمد، ونادين الشافعي، وذلك بهدف دعم صفوف الفريق لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والمنافسة على الألقاب القارية.

وتعاقدت إدارة أندية وادى دجلة، مع اللاعبات الجدد في صفقات انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهن مع أندية مصرية وسعودية، وتخطط الإدارة لضم صفقتين إضافيتين جدد قريبًا

ويسعى وادي دجلة بقيادة المدربة الجنوب إفريقية شيلين بويسن، للحفاظ على استمرار ريادة النادي لكرة القدم النسائية في مصر، خصوصًا بعد تدشين الزمالك والأهلي لفرق نسائية ودخولهم في المنافسة.

ونجحت أندية وادى دجلة في تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أول فريق للسيدات عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.