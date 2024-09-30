تتخطى الـ 120 ألف جنيه.. حقيبة بوسي تثير الجدل

اعتادت المطربة الشعبية بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

بوسي تثير جمهورها بسعر إطلالتها الرياضية

وبدت بوسي بإطلالة رياضية، حيث ارتدت تي شيرت ينتمى صيحة الأوفر سايز ونسقت عليه بوسي بشورت الجيم، والشورت صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال Prada بـ57 ألف جنيه ونسقت مع إطلالتها حقيبة من Gucci بـ72 ألفا.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .

المطربة الشعبية بوسي

المطربة الشعبية بوسي

المطربة الشعبية بوسي

المطربة الشعبية بوسي

المطربة الشعبية بوسي