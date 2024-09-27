بوسي تثير حيرة متابعيها بلوك مختلف

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة تستعرض بها أنوثتها وجاذبيتها الخاصة على خطى عارضات الأزياء لتبهر متابعيها وجمهورها بجمالها وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام.

وبدت بوسي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت جمبسوت أنيق صمم من قماش البايت باللون البرتقالي، عكس قوامها الكمثري ورشاقتها، ونسقت عليه حقيبة يد.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

وانهالت التعليقات على إطلالتها ورصدنا أبرزها: " الله على الجمال، ملكة جمال الكون، قمر".

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .