المقاومة تستهدف مستوطنة نهاريا بـ 25 صاروخًا

أفادت القناة 12 العبرية، بأن المقاومة أطلقت 25 صاروخًا على مستوطنة نهاريا في الضربة الأخيرة وأحد الصواريخ سقط في حي سكني داخل المدينة.

حزب الله يقصف مستعمرة جيشر هزيف الإسرائيلية بصلية صاروخية

وفي وقت سابق، قصف حزب الله، عصر اليوم الاثنين، مستعمرة جيشر هزيف الإسرائيلية بصلية صاروخية.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية.



