ناصر منسي: بكيت قبل السوبر الإفريقي.. والزمالك نادي كبير

قال ناصر منسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه البعض كان يتحدث عن رحيله خلال الفترة الماضية عن صفوف الفرق.

وأضاف ناصر منسي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أنه لم يستمع لأي شيء ولم يفكر في الرحيل، وركز فقط في التتويج باللقب مع الزمالك.

وتابع ناصر منسي: أوجه الشكر لعمر جابر وهو الظهير الأيمن الأفضل في مصر ومش واخد حقه، وذهبت للعبيدة وجائنتي الكرة وأحرزتها على الفوز.

واختتم ناصر منسي: كان هناك ضغطا كبيرا علينا، وبكيت قبل المباراة بسبب فيديو شاهدته، والزمالك نادي بطولات، وأحسن نادي في إفريقيا وتمكننا من الرد في الملعب.

الزمالك يجهز إحتفالية جماهيرية بعد السوبر الأفريقي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز لإحتفاليه كبيره فى ملاعب الناشئين بحضور الجماهير مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي يدعو إليها عدد كبير من رموز النادي فى جميع الألعاب وذلك عقب عودة الفريق من الأجازه التى حصل عليها.

وشهد مطار القاهره مساء أمس الأول استقبال حافل من الجمهور الأبيض للبعثه عند عودتها من المملكه العربيه السعوديه وتواجد فى المطار كل من الدكتور حسام المندوه أمين صندوق وهاني برزى ونيره الأحمر عضوي المجلس حيث استقبلوا جميع أفراد البعثه بالورود.

ويعقد مجلس الإداره جلسه خلال الساعات المقبله يحدد فيها المكافأة التى سيحصل عليها لاعبو الفريق بالإضافة إلى المكافأة النقديه الأخرى المقرره من ممدوح عباس الرئيس الأسبق والذى وجه الدعوه لجميع أفراد البعثه فى منزله للاحتفال بهم كما وجه الدعوه للمستشار ترك ال الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه لزيارة نادى الزمالك.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز منح لاعبيه راحه لمدة أسبوع على أن يعود الأبيض للتدريبات السبت المقبل استعدادا للفترة القادمه سواء بطولة السوبر المصري أو الكونفدراليه أو الموسم الكروى الجديد.