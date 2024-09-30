اغتيال نضال عبدالعال وعماد عودة قائدان بمنظمة الجبهة الشعبية اللبنانية

أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي عن اغتيال نضال عبدالعال، قائد منظمة الجبهة الشعبية في لبنان، وعماد عودة، رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة الجبهة الشعبية في لبنان.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي: من خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، هاجم سلاح الجو خلال الليلة الماضية، بناءً على توجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام، وهيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية المدعو نضال عبدالعال، قائد منظمة الجبهة الشعبية في لبنان، وعماد عودة، رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة الجبهة الشعبية في لبنان.

منظمة الجبهة الشعبية:

أضاف: أن عبدالعال كان يقود جهود منظمة الجبهة الشعبية لتخطيط وتنفيذ عمليات استهدفت دولة إسرائيل، وعمل مسؤولاً عن توجيه النشاطات للمنظمة في مناطق يهودا والسامرة.

ولفت: إلى أنه عمل على إنشاء بنى تحتية عسكرية في يهودا والسامرة وعلى الترويج لارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأشار إلى أن عبدالعال، من وجّه عملية زرع العبوة الناسفة داخل حافلة في مدينة بيتار عيليت في التاريخ الموافق 9-3-2023، وعملية إطلاق النار من سيارة عابرة في مفرق حوارة في التاريخ الموافق 25-3-2023، التي أسفرت عن إصابة جنديين بجروح، حيث تم اعتقال الخليتين اللتين ارتكبتا العمليتين من قبل جهاز الأمن العام.