بدء الاجتماع المشترك 22 للجان النقل البري والبحري بالجامعة العربية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، الاجتماع المشترك (22) للجان الفنية لكل من النقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في مقرها وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسئولين في وزارات النقل المواصلات بالدول العربية بالإضافة إلى عدد 8 من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، لإقرار التوصيات بشأنها تمهيداً لرفعها على معالي وزراء النقل/المواصلات بالدول العربية في اجتماع الدورة رقم 37 لمجلس وزراء النقل العرب المزمع عقده في الربع الأول من شهر نوفمبر من العام الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة التي ستساعد منطقتنا العربية في التكامل اللوجيستي فيما بينها لتحقيق اقصى درجات التنمية في هذا القطاع الهام.



وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، ولعل من أهم تلك الموضوعات، وضع خطة عمل لتفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، نتائج الاجتماع (15) للجنة المغنية بمناقشة المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة.

وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بمناقشة الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكافة أنماطه، ونتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بالنقل السككي بين الدول العربية، متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، تركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.

كما بحث الاجتماع مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، تحليل وضعية واقع الموانئ البحرية العربية، دراسة أهم المنصات الالكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها.