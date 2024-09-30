اللاميه يبرز حقيقة وزن بوسي

شاركت المطربة الشعبية بوسي متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت بوسي بإطلالة رياضية، حيث ارتدت تي شيرت ينتمى صيحة الأوفر سايز ونسقت عليه هوت شورت صمم من قماش اللاميه باللون الأسود، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .