الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت عن تنفيذ (62224) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: 

(142) حكم جناية.

(19512) حكم حبس جزئى.

(3540) حكم حبس مستأنف.

(29699) حكم غرامة.

(9331) مخالفة.

 

في سياق مغاير، لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وأسفر الحادث عن مصرع سائقها فى الحال.  

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وأسفر عن مصرع علي .أ.ع، يبلغ من العمر ٣١ عامًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة بقنا. 

تم نقل الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير تحرر محضر بالحادث وأخطرت الأجهزة المختصة لتباشر التحقيقات.


 

 

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