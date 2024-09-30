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رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

رصد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحًا أن أعداد الشهداء في قطاع غزة في ارتفاع مستمر جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أكثر من منطقة في قطاع غزة.

 

وتابع "جبر" خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، : “نتحدث عن عشرة شهداء وصلوا إلى المستشفى فقط في المحافظة الواسطى”، مؤكدًا أن عائلة بأكملها استشهدت الأم والأب واثنين من أطفالها في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

 

وشدد على أنه حدث قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، منطقة "الحجر" في دير البلح، بالإضافة إلي استهداف مجموعة من المواطنين في مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة، وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

ونوه أن مخيم البريج والذي يتواجد من إطار المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل مجموعة من المواطنين داخل سوق هذا المخيم الأمر الذي أدى إلى استشهاد فيلسطينية على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين.

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