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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

بمناسبة انتهاء عمله كمستشار لمنظمة التعاون الإسلامي..

الاتحاد العام للمصريين في السعودية يكرم السفير العشيري

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

كرم اتحاد المصريين بالخارج، فرع السعودية السفير علي العشيري، مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنظمة وعودته لمصر.

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وصرح الدكتور سعيد يحيى، رئيس الاتحاد، بأن تكريم الاتحاد العام في المملكة العربية السعودية للسفير العشيري هو تكريم للدبلوماسية المصرية ولدوره وإنجازاته هو شخصيا في خدمة أبناء الجالية وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية السعودية وكذلك مع مختلف بلدان منظمة التعاون الإسلامي التي تضم ٥٧ دولة إسلامية.

حضر الاحتفال السفير أحمد عبدالمجيد قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في جدة والمملكة وعدد كبير من رموز الجالية المصرية بالسعودية يتقدمهم د سعيد يحيى رئيس الاتحاد والأستاذ عبدالوهاب توفيق نائب الرئيس.

 

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