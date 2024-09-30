نسرين طافش تطل بالأصفر المرصع

طفت النجمة نسرين طافش عدسات الإعلام بمجرد ظهورها بأحدث إطلالتها وشاركت متابعيها بعض صورها عبر الإنستجرام؛ لتستعرض رشاقتها أمام متابعيها وجمهورها كعادتها.

وبدت نسرين طافش بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بدون أكمام، اتسم بشق كشف عن أحد ساقيها، صمم من الفستان من قماش الكريب باللون الأصفر مطرز بحبات الخرز والكريستال، الفستان حمل توقيع علامة Mambo Couture.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نسرين طافش

نسرين طافش من مواليد 15 فبراير 1982 ؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

النشأة والتعليم

وُلدت في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

النجمة نسرين طافش

النجمة نسرين طافش

النجمة نسرين طافش

النجمة نسرين طافش

النجمة نسرين طافش

النجمة نسرين طافش