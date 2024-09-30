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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على شرق صيدا لـ45 شهيدًا

الصحة اللبنانية
الصحة اللبنانية

أفادت الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على عين الدلب شرق صيدا إلى 45 شهيدًا و70 جريحًا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

بيان من الصحة اللبنانية:

الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منطقة الكولا

الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و29 جريحا الحصيلة الأولية لعدوان الاحتلال

وأعلنت الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الهرمل إلى 12 شهيدا و20 جريحا.

وكانت كتبت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

من ناحية أخرى، أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الاثنين بأن نحو مائة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

وكتب جراندي عبر منصة (إكس): "إن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف شخص، من لبنانيين وسوريين، التدفق متواصل".

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