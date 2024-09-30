100 مليون دولار حزمة مساعدات عاجلة من الإمارات إلى لبنان

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أمر بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني.

وأضافت أن المبادرة جاءت فى إطار جهود دولة الإمارات لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.

الإمارات تدين الاعتداء الغاشم على رئيس بعثتها في الخرطوم

أدانت الإمارات بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثتها في الخرطوم من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية إن الاستهداف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى.

وطالبت الخارجية الإماراتية الجيش السوداني بتحمل المسؤولية كاملة.

وأكدت في بيان أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية.

وشددت أبوظبي على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.