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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الإمارات وباراجواي تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

عبد الله بن زايد
عبد الله بن زايد آل نهيان

 

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزير خارجية جمهورية الباراجواي روبين راميرز ليزكانو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

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جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ"79" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة، كما تطرقت المحادثات إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الباراجواي، وبناء شراكة متميزة بين البلدين تدعم مصالحهما المتبادلة وأهدافهما التنموية.

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