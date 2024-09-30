إيطاليا تعلن إعادة 115 مهاجرا غير شرعي لبلدانهم الأسبوع الحالي

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي أن سلطات بلاده أعادت 115 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم خلال الأسبوع الحالي .

وذكر بيان لوزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الإثنين، إن هذه الأرقام تضاف إلى عمليات الإعادة التي تتم يوميا في جميع أنحاء إيطاليا للأشخاص الخطرين المحتجزين في مراكز إعادة التأهيل، مشيرا إلى أن الإجراء جاء بفضل العمليات الاستثنائية التي قامت بها الشرطة الإيطالية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أكدت تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.