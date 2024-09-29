اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تعاون مع الكونفدرالية الإيطالية



وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكنفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.

أما بالنسبة للاتفاقية فهى تشمل تدريب 250 شابًا وشابة على المهارات اللغوية والفنية، حيث سيتم اختيار 150 للعمل في إيطاليا و20 في إسبانيا.

كما جاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجال التدريب المهني.

كما زار الدكتور عيسى إسكندر معهد "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، الذي يقدّم تدريبًا على مهن حرفية لـ250 طالبًا، حيث رافقه داريو كوستنتيني في جولة ميدانية داخل المعهد.

وقام الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا، باصطحاب رئيس الكونفدرالية الايطالية للمهن الحرفية والمشروعات الصغرى والمتوسطة مستر داريو، مع اعضاء المكتب التنفيذي للمشروع، وعمل جولة وزيارة فنية للتعرف على الشباب الذي يتم تأهيله لسوق العمل الايطالي والاسباني ليكون على دراية ووعي كامل بالسلامة المهنية في العمل تجنبا للحوادث في موقع العمل بعد ذلك.

وأكد عيسى اسكندر، على أن زيارة اليوم مثمرة ومميزة للغاية مع الوفد الايطالي للتعرف عن قرب لمشروع تأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.

ومن المنتظر استكمال الخطة غدا بعقد لقاء رفيع المستوى بحضور السفير الإيطالي، والقنصل العام، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة العالمية، لمناقشة تفاصيل المشروع.