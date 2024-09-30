رغم حبسه.. عصام صاصا يطرح “رئيس دولة نفسي”

يقضي مؤدي المهرجانات عصام صاصا حالياً فترة عقوبته في السجن بسبب اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الجهة المنتجة لأغنيته الجديدة عن استعدادها لإطلاق أحدث أعماله الفنية والتي حملت عنوان "رئيس دولة نفسي بنفسي" في أكتوبر القادم.

تجمع الأغنية الجديدة "رئيس دولة نفسي بنفسي" بين عصام صاصا ومؤدي المهرجانات مصطفى الجن، وقد تم تسجيلها قبل واقعة حبسه، وأصبحت الآن جاهزة للطرح بشكل كامل، والعمل من كلمات عبده روقه ومن توزيع أمجد الجوكر، مما يضيف لمسة فنية مميزة لها ويثير اهتمام الجمهور.



واقعة حبس عصام صاصا

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على صاصا في السادس من شهر مايو الماضي، بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري بالجيزة ما أدى إلى مصرعه في الحال.