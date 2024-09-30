أبو الغيط: انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية قد يؤدي لاتساع رقعة الصراع في المنطقة

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي للوقوف مع لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وشدد أبو الغيط، على أن انتهاك السيادة اللبنانية قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال أبو الغيط، : “الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا وفق القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية التزامها به أكثر من مرة”.

وأدان أبو الغيط بعبارة واضحة سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي سقط جراءها المئات، وخلفت نحو مليون نازح، مشدداً على أن استباحة سيادة البلد على هذا النحو قد تؤدي الي اتساع رقعة الصراع، ومُضيفاً أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكناً وفق القرار 1701 الذي أعلنت الحكومة اللبنانية غير مرة التزامها به.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده إن الشعب اللبناني عانى الكثير في السنوات الماضية، وأنه يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للوقوف إلى جواره ودعمه لتجاوز تلك المرحلة الخطرة.