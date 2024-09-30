الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة في قبضة الأمن

سرقة شقة
سرقة شقة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات. 

 

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول")  تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

 

 وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية –مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) .. واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئا النية" (صاحب محل مصوغات، بائع بالمحل) تم ضبطهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.

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