بيع 7.5 مليون طن مواد بترولية وتصدير 1441 طناً للخارج

قال المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول إن مبيعات الشركة العام المالى الماضى بلغت 7.5 مليون طن وتمتلك وتدير 32 مستودعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالى سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالى المواد البترولية المتداولة فى مصر، وتقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين، وفي إطار خطتها للتوسع أضافت خلال العام 19 محطة وجاري تشغيل 23 محطة خلال العام الحالى، كما قامت بالتوسع فى زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي حيث تم تشغيل 185 محطة غاز طبيعي، وتوسعت فى إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ومنها الزيوت التخليقية وذلك مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية.

وأوضح أن إجمالى مبيعات الزيوت خلال العام المالى 76.5 ألف طن، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4٪ عن العام السابق، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طناً، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً، كما يبلغ اجمالى السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 41.8 ألف طن وحققت مبيعات كميتها 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار ، وأوضح العرض التميز فى إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل VIDA حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات فى السوق المصري.

جاء ذلك أثناء اعتماد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لانتائج أعمال الشركة بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

تطوير كيانات تسويق المنتجات البترولية

وبدوره، أكد بدوي على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتى توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصرى( بنزين - سولار - مازوت - زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات وغيرها ) فى ظل تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصرى القوى والذى يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقاً واعدة من الفرص فى هذا المجال، فى ظل نموه المستمر.

وأكد الوزيران أن الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكدا على أن هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية.

ومن جانبه أثنى الفريق كامل الوزير على ما تقدمه شركتى التعاون ومصر للبترول من جهود فى توفير المنتجات البترولية والكيماوية للسوق المحلى والتعاون البناء مع جهات الدولة والحرص على تطويرهما وزيادة قدراتهما ككيانات وطنية مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى.