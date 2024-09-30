القبض على المتهمين بالتشاجر في عين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول "3 عاطلين"، وطرف ثانى "5 عاطلين" يحملون جنسية إحدى الدول"– مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

من ناحية أخرى، أحالت نيابة دار السلام، 4 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار، حيث تبين من التحريات والتحقيقات وجود حفرة بعمق 10 أمتار أسفل العقار.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم".. بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.