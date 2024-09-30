سقوط مدير مصنع لإعادة تدوير مستحضرات تجميل مغشوشة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات للتجميل "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بحيازة كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للإستخدام لإنتهاء صلاحيتها وإعادة تدويرها داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ صلاحية سارى وكذا قيامه بإنتاج وتعبئة مستحضرات تحمل بيانات تجارية مقلدة، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وعُثر بداخل المخزن على (15436 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع غير صالحة للاستخدام انتهاء تاريخ الصلاحية – 309448 عبوة معاد تدويرها تحمل بيانات علامة تجارية مقلدة –550 عبوة مستلزمات إنتاج دون بيانات "مجهولة المصدر" – كمية من العبوات الفارغة–مستلزمات تعبئة–خط إنتاج).

من ناحية أخرى، كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).