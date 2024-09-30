وزير التربية والتعليم يزور مدارس بحدائق القبة (صور)

واصل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولاتة الميدانية بزيارة ست مدارس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال جولته، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور ناصر الجندى مدير إدارة حدائق القبة التعليمية.

تفاصيل جولة وزير التربية والتعليم:

واستهل وزير التربية والتعليم زيارته بمدرسة "النقراشى الإعدادية بنين" التابعة لحدائق القبة التعليمية، والتى تضم عدد (١٨٧٦) طالبًا، وحضر الوزير طابور الصباح، كما تفقد عددًا من الفصول.

كما تضمنت الجولة التفقدية للوزير مدارس حدائق القبة الابتدائية، التى تضم عدد (٤٢٥) طالبًا وطالبة، ومدرسة أحمد ماهر الرسمية لغات، التى تضم عدد (١٦٥٠) طالبًا وطالبة، ومدرسة هارون الرشيدى الإعدادية بنات، التى تضم عدد (٦٤٥) طالبة، ومدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين، التى تضم عدد (٦٦٥) طالبًا، ومدرسة مصر الحديثة الرسمية المتميزة، التى تضم عدد (٢٠٤٠) طالبًا وطالبة.

وتفقد وزير التربية والتعليم، خلال زيارته، فصول المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز قي المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل.

وحرص الوزير خلال زيارته على التحدث مع الطلاب حول شرح المعلمين ومدى فهمهم للدروس، كما اطلع على كراسات الحصة، والواجب.

وفي هذا الإطار، وجه وزير التربية والتعليم بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ وشدد على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

وأثناء زيارته، التقى وزير التربية والتعليم عددًا من المعلمين، وتحدث معهم حول ضرورة الاهتمام بكراسة الحصة، والالتزام بكتابة الواجبات على السبورة ونقل الطلاب في كراساتهم، ومتابعة حل الواجبات.

كما التقى وزير التربية والتعليم عددًا من أولياء الأمور أمام بعض المدارس، وأدار حوارًا معهم حول انضباط وحضور الطلاب في المدارس، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق عملية تعليمية منضبطة.