الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الخارجية الإيرانية: الرد على اغتيال هنية أمر حتمي والاحتلال لن يفلت

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

أكدت الخارجية الإيرانية، أن الرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس أمر حتمي والاحتلال الإسرائيلي لن يفلت من العقاب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 قدرات طهران 

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن إسرائيل تدرك مدى قدرات طهران للرد على جرائمها ولن تتهاون إيران في الدفاع عن مصالحها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إن النهج المشرف الذي سار عليه الأمين العام، الفقيد لحزب الله لبنان الشهيد "السيد حسن نصر الله"، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف.

 وذلك في برقية عزاء نشرها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عبر منصة إكس، بمناسبة استشهاد الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله.

 وعزى كنعاني بآي الذكر الحكيم، [وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ]؛ في استشهاد الامين العام لحزب الله، ومؤكدًا بان "النهج المشرف الذي سار عليه الشهيد السيد حسن نصر الله، سيتواصل وسوف تتحق تطلعاته بتحرير القدس الشريف إن شاء الله".

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