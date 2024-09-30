وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بعمل ندوة للتوعية حول المخاطر المختلفة في بيئة العمل، بمقر مجموعة شركات "تو إم الكتريك" جروب، والتي تعمل في مجال الصناعات الكهربائية، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتعاون مع مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من العاملين ومديري ، و مفتشي السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية.

وتناولت المحاضرات التعريف بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه قام بإلقاء الندوة سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، كما شاركت في الفعاليات منى محمد مديرة التوجيه الفنى بالإدارة ، وداليا حسن مديرة مكتب الضواحى للسلامة والصحة المهنية ، مؤكداً على أنه تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة مديرية العمل في تنفيذ عدد من المبادرات والندوات والدورات التدريبية والحملات التوعوية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.