بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام غير القادرين في 4 محافظات جديدة؛ وهي: الشرقية، الغربية، بني سويف، والفيوم؛ وذلك في ختام الأسبوع الثاني لحملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي، لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة، أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلاب الأيتام غير القادرين في المحافظات، تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء، وذلك بناءً على قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه اليوم، أنه تم الانتهاء من توزيع المستلزمات الدراسية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات: المنوفية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والاقصر، الأسكندرية، مطروح، الوادي الجديد؛ مشيرًا إلى استمرار البيت في جولاته بجميع المحافظات بهدف الوصول إلى كل طالب يتيم غير قادر على مستوى الجمهورية وتوفير المستلزمات الدراسية له.

بيت الزكاة ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في مطروح

وعلى صعيد متصل، انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في محافظة مطروح، ضمن حملة «إلى المدرسة»؛ للعام الدراسي الجديد 2024/2025م.



أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلبة الأيتام غير القادرين في المحافظات، تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء.

أضاف «بيت الزكاة والصدقات» أن توزيع المستلزمات الدراسية يكون عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.

أوضح البيان أن حملة «إلى المدرسة» تندرج ضمن برنامج «رحمة» لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج «التعليم»؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، لمساعدتهم على استكمال دراستهم.