وزارة العمل تنظم ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بدمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، 6 ندوات للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، شارك فيها من المواطنين والعمال 1170 مواطنًا وعاملًا، وذلك بمركز شباب مدينة السرو، ومركز شباب مدينة الروضة، والنادى الرياضى بمدينة الزرقا، ومركز شباب قرية ام الرضا، ومركز شباب قرية ميت ابو غالب، ومركز شباب رأس البر الرياضى.

وتناولت المحاضرات بالندوات التعريف بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وأهدافها وتشريعاتها، وخدمات مديرية العمل وما تقدمه للشباب من توفير لفرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص وتدريب مهنى مجانى على المهن التي يحتاجها سوق العمل، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه حاضر خلالها نرمين عبد الكريم ، وعبير أبو الفرح ، ونجوى عبد الهادى مفتشين بإدارة السلامة والصحة المهنية ، وفتحى خليل ، ومنى تقى الدين مفتشين بإدارة رعاية القوى العاملة تحت إشراف مدير المديرية ، والذى أكد على تكثيف عمليات التوعية من خلال الإدارات التابعة للمديرية ومكاتبها المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة للحث على توفير بيئة عمل آمنة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مجالات الحياة اليومية والأساليب السليمة لتوفير مكان آمن خالٍ من المخاطر.