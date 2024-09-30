ميقاتي: الحل الوحيد يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الحل الوحيد يتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقف إطلاق النار والأولوية هي تطبيق القرار الدولي 1701، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

تصريحات من نجيب ميقاتي:

وشدد ميقاتي لوزير الخارجية الفرنسي، على أنها تؤكد ضرورة تفعيل مقترح التهدئة الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكان أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم، أن أعداد النازحين في البلاد قد تصل إلى مليون شخص.

وقال ميقاتي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية "إن النزوح الحالي هو الأكبر في تاريخ لبنان"، موضحًا أن هناك أكثر من 700 مركز لإيواء النازحين.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن بلاده لن تقبل بما يجري من "استباحة" للطرقات وتهديد الأمن، مشيرًا إلى أن أولوياتنا هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما أكد ميقاتي أنه سيتم تسهيل دخول المساعدات إلى لبنان بشرط معرفة الجهة المانحة.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم جوي بِسربٍ من ‏المسيرات الانقضاضية على معسكر ألياتكيم الإسرائيلي.

وقال حزب الله - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية- "إنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو الحزب اليوم هجومًا جويًا بِسربٍ من ‏المسيرات الانقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بِدقة.