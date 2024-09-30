تعرف على تصنيف الفرق المتأهلة لثمن نهائي الكونفدرالية

تترقب جماهير الكرة المصرية وفي مقدمتها جماهير فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

ويسعى الزمالك حامل اللقب للحفاظ على كأس البطولة داخل جدرانه في يت عقبة، بينما يامل المصري البورسعيدي في تقديم مستويات مميزة في البطولة والمنافسة بقوة.

وتقام قرعة الكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل.

تصنيف فرق الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

وجاء تصنيف الفريق المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - إتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث والرابع:

اينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.