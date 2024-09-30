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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تعرف على تصنيف الفرق المتأهلة لثمن نهائي الكونفدرالية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية وفي مقدمتها جماهير فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

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حسين لبيب يهنئ جماهير الزمالك بالسوبر الأفريقي في بيان رسمي

ويسعى الزمالك حامل اللقب للحفاظ على كأس البطولة داخل جدرانه في يت عقبة، بينما يامل المصري البورسعيدي في تقديم مستويات مميزة في البطولة والمنافسة بقوة.

وتقام قرعة الكونفدرالية يوم 7 أكتوبر المقبل.

تصنيف فرق الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

وجاء تصنيف الفريق المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - إتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث والرابع: 

اينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.

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