شراكة بين يانجو بلاي وسامسونج لتقديم تجربة مشاهدة تلفزيونية

أعلن يانجو بلاي، التطبيق الترفيهي الشامل الرائد، عن شراكة استراتيجية مع سامسونج للإلكترونيات، الشركة العالمية الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة كجزء من حملة (معًا أفضل) "Better Together" الإقليمية من سامسونج. هذا التعاون الاستراتيجي سيعيد تعريف مشهد الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعتبر هذه الشراكة علامة فارقة في مهمة يانغو بلاي لتقديم تجارب ترفيهية استثنائية للمستهلكين في المنطقة. ستتيح تلفزيونات "Neo QLED 8K 2024" من سامسونج، التي تتميز بتقنياتها المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجربة مشاهدة متفوقة لمكتبة المحتوى المتنوعة ليانغو بلاي، والتي تتضمن أفلامًا، ومسلسلات، وأعمالًا أصلية محلية من إنتاج يانغو.

وقال وليد كسابجي، الرئيس التنفيذي للتسويق في يانجو بلاي: "من خلال حملة (معًا أفضل) "Better Together"، نحن متحمسون للشراكة مع سامسونج للإلكترونيات لتقديم تجربة ترفيهية محسنة لجمهورنا. ستتيح لنا هذه الشراكة عرض محتوى ذات صورة عالية الدقة المعروف بـ 4K والمتميز بجودة لا تضاهى، مما سيغير الطريقة التي يستهلك بها الترفيه في المنطقة. تماشياً مع التزامنا بتقديم محتوى غامر وملائم محلياً، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز تجربة الترفيه المنزلي بشكل كبير للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

تعيد منصة يانجو بلاي تعريف مشهد الترفيه من خلال تطبيقها الرائد، الذي يدمج بسلاسة بين بث الفيديو الموسيقي الشخصي والألعاب التفاعلية المصغرة على منصة واحدة. وبوجود المساعد الذكي ثنائي اللغة "ياسمينة" والألعاب التفاعلية المبتكرة، تقدم يانغو بلاي تجربة ترفيهية غنية ومصممة خصيصًا لتناسب الثقافة المحلية. يعزز التعاون مع التكنولوجيا المتقدمة لسامسونج هذه التجربة بشكل أكبر، ويمنح المشاهدين رحلة بصرية مميزة من راحة منازلهم. ومع تلفزيونات سامسونج "Neo QLED 8K 2024" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن مشتركو يانغو بلاي من مشاهدة الأعمال الأصلية القادمة من يانغو، بما في ذلك مسلسل "الغالب غالب"، بتفاصيل مذهلة وجودة 4K فائقة الوضوح.

قال عمر صاحب، الرئيس التنفيذي للتسويق ونائب رئيس التسويق والأعمال عبر الإنترنت في سامسونج للإلكترونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع يانغو بلاي لتقديم ترفيه متطور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب مشاهدة استثنائية من خلال تلفزيونات "Neo QLED 8K 2024" المتقدمة. من خلال دمج مكتبة يانغو بلاي الغنية بالمحتوى مع التكنولوجيا الرائدة لسامسونج، تهدف حملة (معًا أفضل) "Better Together" إلى تقديم جودة وتنوع غير مسبوقين للمشاهدين، مما سيغير الطريقة التي يستمتعون بها ببرامجهم وأفلامهم المفضلة".