"حقوق وواجبات المنتفعين" ندوة للرقابة الصحية بالأقصر

في اليوم العالمي للأعمال الخيرية..

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، ندوة بعنوان "حقوق وواجبات المنتفعين" وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة وجمعية بنت مصر.

أقيمت الندوة في مكتبة مصر العامة بحضور مجموعة من القيادات الشعبية بالمحافظة ورؤساء الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وأشارت الدكتور ميلانيا مجدي مسئول التسويق بالفرع إلى اهتمام معايير GAHAR بالمعايير المتمركزة حول المريض، واوضحت الفرق بين الثلاث هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للقانون رقم 2 لعام 2018 وتوضيح دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان الجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق معايير GAHAR، مشيرًا إلى حقوق وواجبات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال معايير GAHAR.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ود. نانسي عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة ود.ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرع الاقصر فيما يتعلق بدور الهيئة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بإصدارات GAHAR من المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية المعتمدة دوليا من "اسكوا ISQUA"،

شارك في الندوة سمية حماد رئيس مجلس إدارة جمعية بنت مصر، ونورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، الدكتور الحسيني امام نائب مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتورة هناء صموئيل عدلي منسق العمليات الميدانية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة علياء صلاح مسئول إرضاء المتعاملين بالفرع.