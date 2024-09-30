إسرائيل تقتل قائد حماس فتح شريف أبو الأمين في لبنان

في ضربة جديدة من إسرائيل لحركة حماس الفلسطينية، قتل الاحتلال الصهيوني قائد حركة حماس وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين خلال ضربة جوية في لبنان.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها، اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر، أن قائدها في لبنان قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، مضيفة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان وأسفرت أيضا عن مقتل زوجته وابنه وانبنته.. بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

ولأول مرة يتم استهداف المخيم، وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام وقوع غارة جوية استهدفت المخيم قرب مدينة صور في جنوب لبنان.

إسرائيل تضرب أهداف لحزب الله في البقاع بلبنان

وفي وقت مبكر من فجر اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف لحزب الله في البقاع بلبنان.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع اللبنانية"، مضيفا أن من بين الأهداف "عشرات منصات الإطلاق والمباني التي تم تخزين أسلحة فيها، وستواصل بقوة مهاجمة القدرات العسكرية والبنية التحتية لحزب الله في لبنان وإلحاق الضرر بها".

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت في وقت سابق مقتل 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت هي الأولى من نوعها التي تستهدف قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء التصعيد مع حزب الله اثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.