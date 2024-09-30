توقعات بارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم التسويقي الذي يبدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025 ليصل إلى 9.2 مليون طن، مقارنة بـ 8.87 مليون طن في الموسم السابق.

زيادة المساحة المحصودة

وأرجعت الوزارة ذلك إلى زيادة المساحة المحصودة، التي من المتوقع أن تبلغ حوالي 3.5 مليون فدان مقابل 3.3 مليون فدان في موسم 2023/24. وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لجهود الحكومة المصرية في تعزيز التوسع الأفقي والرأسي، من خلال زيادة المساحات المزروعة ورفع إنتاجية الفدان.

كما أشار التقرير إلى دور مركز البحوث الزراعية في تشجيع استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة، مثل الزراعة على أحواض مرتفعة واستخدام أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية، بالإضافة إلى توفير كميات أكبر من البذور المعتمدة للمزارعين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأسعار الجذابة التي قدمتها الحكومة لشراء القمح المحلي شجعت المزارعين على زيادة المساحات المزروعة. وأوضحت أن الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا في عام 2024، من بينها 3.43 مليون طن مخصص للطحن، و120 ألف طن للبذور، و50 ألف طن من قمح الديورم الذي يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن السياسات الأخرى مثل تحسين البنية التحتية اللوجستية ومراكز التجميع ساهمت في رفع كفاءة نقل وتخزين القمح، وذلك من خلال تحسين ظروف التخزين في صوامع الدولة.